Україна і Westinghouse домовилися про ядерне паливо

Про це повідомив президент Westinghouse в регіонах Європи, Близького Сходу і Африки Ів Браше, пише РИА Новости.

"Сьогодні компанія Westinghouse Electric Company і державне підприємство ”Національна атомна енергогенеруюча компанія ”Енергоатом” (ДП НАЕК ”Енергоатом”) домовилися про суттєве розширення поставок ядерного палива на атомні електростанції України до 2020 року. Поглиблене співробітництво між компаніями допоможе диверсифікувати поставки ядерного палива на українські АЕС і забезпечить їхню надійність і безпеку", - сказад Браше.

Він підкреслив, що компанія Westinghouse працює на українському ринку атомної енергетики з 2003 року і забезпечує його кращими світовими зразками продуктів, послуг і технологій.

”Компанія Westinghouse готова забезпечити Україну і весь світовий ринок реакторів типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор) повним комплексом своїх продуктів і послуг, у тому числі технологіями цифрового управління, паливом, заправкою, послугами по інспекції, послугами з модернізації та переобладнання атомних електростанцій”, - зазначив Браше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр Арсеній Яценюк на підсумковій річній прес-конференції заявив, що Україна 30 грудня в Брюсселі підпише контракт з американсько-японської компанією Westinghouse щодо збільшення поставок ядерного палива.

«Це також диверсифікація. Якщо у нас раніше була тотальна залежність від ”Росатома”, то зараз ми диверсифікуємось”, - наголосив Яценюк.

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Довідка УНІАН. Співробітництво ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було почато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року за кваліфікацією ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови зборок визнано недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що їх було одержано в ході операцій з завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року.