Світові ціни на нафту знижуються на тлі очікування зростання її запасів у США

Як передає ТАСС, до закінчення сесії на лондонській Міжконтинентальній біржі ф`ючерсних угод вартість лютневих контрактів на постачання суміші Brent скоротилася на 0,53 дол до 57,35 дол за барель.

При цьому на Нью-Йоркській товарній біржі, де торги ще тривають, ціна бареля техаської світлої нафти (WTI) з поставкою в лютому скоротилася на 0,05 дол і досягла рівня 53,59 дол.

Дані про запаси нафти в США за минулий тиждень будуть оприлюднені в середу, однак, за прогнозом аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, американські резерви повинні зрости на 900 тис. барелів, до 388,1 млн барелів, найвищого показника з початку підведення такого роду статистики в 1982 році.

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”Нафта північноамериканська змінила настрій ринку, - заявив Джин Макгилліан, аналітик компанії Tradition Energy. - Ми спостерігаємо глобальний надлишок нафти. Фактори, які тяжіли над ринком в останні кілька місяців, залишаються його головними характеристиками”.

Між тим, економіст WTRG Economics Джеймс Вільямс вважає, що темпи зростання виробництва нафти в США можуть почати зменшуватися в майбутньому році, в міру того, як компанії будуть скорочувати інвестиції та обсяги буріння. ”До середини року ми побачимо, як зростання видобутку буде знижуватися”, - вважає Вільямс.