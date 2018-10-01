В українських сховищах накопичили на зиму понад 16 мільярдів кубів газу

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися в 2,2 рази. Газові сховища України заповнені на 52%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися у 2,18 разу, або на 8,75 млрд куб. м, - до 16,19 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 вересня по 29 вересня до сховищ було закачано 1,67 млрд куб. м газу.

Станом на 29 вересня запаси газу в ПСГ становлять 16,19 млрд куб. м, що на 1%, або на 169,5 млн куб. м, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16,35 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", c 1 по 29 вересня Україна імпортувала 1,15 млрд куб. м газу (з них 718,6 млн куб. м - через Словаччину, 407,1 млн куб. м - через Угорщину, 19,7 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 29 вересня становив 1,67 млрд куб. м, а транзит - 6,99 млрд куб. м.

Відзначається, що станом на 29 вересня українські газові сховища заповнені на 52,3%.

Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу у розмірі 16 млрд куб. м у підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м.