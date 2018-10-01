Bloomberg: Нафта знову буде коштувати 100 доларів, і Україні це не сподобається

Подорожчання «чорного золота» несе більше шкоди для світової економіки, ніж користі, але є й хороша новина: країни стали менше споживати енергоносії.

Прогнози свідчать, що ціна на нафту вперше з 2014 року повернеться до позначки 100 доларів за барель. І це поділить світову економіку на тих, кому це нашкодить, і тих, кому піде на користь.

Україна, як пише Bloomberg, потрапить до першої групи країн. Експортери пального будуть знову отримувати великі доходи, що наповнить як державну казну, так і приватні кишені. А в цей час країни-споживачі зазнають збитків через це покращення для продавців. Їх потенційно чекає загострення інфляції та шкода для споживацького попиту.

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Хороші новини, як пише Bloomberg, полягають в тому, що тепер зростання цін на нафту до 100 доларів за барель буде означати для глобальної економіки менше, ніж під час попереднього стрибка у 2011 році. Частково це так, тому що економіки стали менш залежними від енергоносіїв, а частково – через те, що сланцева революція створила певні пом’якшуючі умови в США.

Безумовно, багато залежить від того, чому саме ціни на нафту зростають. Шок від скорочення видобутку негативний, але стійкий попит зростає. Обидва чинники тепер впливають на ціну бареля. Зокрема, нафта марки Brent подорожчала на 22% цього року. Вищі ціни на нафту вдарять по доходах домогосподарств і споживацьких витратах. Але вплив буде різним у різних точках світу. Китай, будучи найбільшим імпортером нафти, може чекати стрибка інфляції. Також варто враховувати сезонні фактори, оскільки в Північній півкулі Землі наближається зима. Споживачі можуть перейти на інші джерела енергії, змусивши ціни дещо впасти. Зокрема, вони можуть перейти на біопаливо і природний газ. Втім, наслідки від цього будуть помітні не одразу. Індонезія, приміром, вже почала просувати заходи з переходу на біопаливо з метою зменшити залежність від імпорту енергоносіїв. Економісти попереджають, що для збереження темпів зростання світової економіки країнам доведеться призвичаїтися до життя з вартістю нафти вище 100 доларів.

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Втім, хоч подорожчання несе більше шкоди для світової економіки, ніж користі, ця шкода буде не такою і великою у порівнянні з 2011 роком.

«Сланцева революція, нижча енергоємність, вищі рівні загальних цін означають, що вплив буде меншим, ніж раніше. Ціна за барель повинна підскочити на багато вище, щоб світове зростання підковзнулося на нафтовій калюжі», - пояснив економіст Джемі Мюррей.

Видання зауважує, що найбільше від подорожчання виграють країни-виробники нафти з групи ринків, що розвиваються. Зокрема, це піде на користь Саудівській Аравії, в якій на «чорне золото» припадає 21% від ВВП. Також переможцем вийде Росія. Нігерія і Колумбія теж можуть спробувати скористатися подорожчанням бареля. Зростання доходів від торгівлі нафтою може допомогти цим країнам наповнити свої бюджети, скоротити дефіцит і збільшити державні витрати.

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Серед тих, хто найбільше програє від подорожчання нафти Bloomberg називає Україну, Індію, Китай, Тайвань, Туреччину і Єгипет. Зростання рахунків за енергоносії створить тиск на поточні рахунки й зробить ці економіки більш уразливими до зростання процентних ставок у США.

Видання також додає, що якщо подорожчання нафти посилить інфляцію, у центральних банків буде ще менше причин ослаблювати монетарні політики. В Індії вже почали міркувати над наслідками, оскільки товари, які країна імпортує найбільше, стануть ще дорожчими.