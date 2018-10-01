В Україні спростили будівництво об'єктів "зеленої" енергетики

Прийняття закону про підвищення інвестпривабливості будівництва об'єктів відновлюваної енергетики дозволить будувати їх без зайвої бюрократизації.

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлюваної енергетики)", який передбачає спрощення процедур, необхідних інвесторам при будівництві об'єктів відновлюваної енергетики.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Даний законопроект був прийнятий Радою 4 вересня.

Перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський ("Блок Петра Порошенко"), представляючи законопроект, зазначив, що він покликаний зробити максимально інвестиційно привабливими поновлювані джерела енергетики, в першу чергу вітроенергетику і сонячну генерацію.

"Законом пропонується виключити в якості критерію для віднесення до СС1 (клас наслідків - УНІАН) суму власних збитків інвестора. Суть цієї поправки полягає в тому, що це власний ризик інвестора і держава не несе за це відповідальність. Також пропонується виключити обов'язкове віднесення до категорії СС2 об'єкти ветрогенерации, які підпадають під оцінку впливу на навколишнє середовище за умови підтвердження експертизою обліку результатів оцінки. Таким чином, ми однозначно контролюємо вплив на навколишнє середовище, але даємо можливість будувати відновлювану енергетику за спрощеною процедурою СС1 - незначні наслідки", - сказав він.

Раніше один з авторів законопроекту народний депутат Рябчин Олексій ("Батьківщина") заявляв, що його прийняття дозволить будувати об'єкти відновлюваної енергетики без зайвої бюрократизації.

Як повідомляв УНІАН, загальна потужність виробників електроенергії з відновлюваних джерел, які працюють за "зеленим" тарифом, за 6 місяців 2018 року збільшилася на 19,6%, або на 268,7 МВт - до 1643,4 МВт порівняно із загальною потужністю на 1 січня 2018 року.

У 2017 році в Україні було введено 257 МВт нових потужностей відновлюваної енергетики.

У жовтні 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з близько 1% до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є "зелені" тарифи – спеціально високі (вищі, ніж у інших видів генерації), затверджені законом, ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.