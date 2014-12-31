Президент призначив в. о. голови Нацкомісії держрегулювання у сферах енергетики і ЖКГ

Президент Петро Порошенко своїм указом призначив Дмитра Вовка тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) (за узгодженням).

Текст документа від 30 грудня оприлюднений сьогодні на сайті глави держави. Також президент звільнив Юлію Ковалів від тимчасового виконання обов'язків голови НКРЭКУ.

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