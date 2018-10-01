"Укренерго" хоче подати позов проти Росії з-за втрачених активів в Криму

Держкомпанія планує до кінця цього року укласти за результатами тендеру договір з юридичною компанією на супровід позову.

Державна компанія "Укренерго", оператор Об'єднаної енергетичної системи України, планує на початку 2019 року подати позов до Міжнародного арбітражу проти Росії з приводу втрачених активів компанії в Криму через анексію в 2014 році.

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Про це журналістам повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Ми вже розмістили на Prozorro оголошення про тендер на послуги по супроводу цього позову, і розраховуємо до кінця року підписати контракт. Сам плануємо подати позов на початку наступного року", - заявив він.

Ковальчук уточнив, що тендер оголошений на юридичний супровід протягом усього періоду розгляду справи.

"Захистити нас від впливу потенційних компаній, пов'язаних тим чи іншим чином з Російською Федерацією, можна тільки через дуже жорсткі кваліфікаційні вимоги", - додав він.

Зокрема, у тендері можуть брати участь лише компанії, що мають досвід роботи в міжнародних арбітражах, пов'язаних з подібними позовами проти Російської Федерації.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, очікувана вартість закупівлі послуг становить 45 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Міністр юстиції України Павло Петренко раніше заявляв, що сума збитку від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.

Раніше Ковальчук повідомляв, що в аннексированном Криму компанія "Укренерго" втратила близько 15 електричних підстанцій і кілька тисяч кілометрів ліній електропередач напругою 220 і 330 кВ.

У квітні 2018 року "Укренерго" вручила російській стороні офіційне письмове повідомлення про інвестиційному спорі щодо активів компанії в Криму.

Зокрема, компанія оцінила в 1 мільярд доларів тільки електромережу, яка залишилася на території Криму.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.