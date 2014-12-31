"Нафтогаз" заплатив "Газпрому" за постачання 1 млрд кубометрів газу в січні

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу". "З урахуванням попередньої ціни на російський газ на січень 2015 року обсяг газу, за який НАК "Нафтогаз України" внесла передплату ВАТ "Газпром", становить близько 1 млрд куб. м", - йдеться в повідомленні компанії.

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Як зазначають у "Нафтогазі", цей обсяг сформований за рахунок передплати за січень 2015 року і невикористаного авансу за грудень 2014 року.

"Обсяг газу, який буде придбаний за рахунок залишку грудневої передплати, розраховується за новою ціною", - підкреслюється в повідомленні НАК.

Згідно з повідомленням, оплачені обсяги газу будуть замовлені і використані НАК "Нафтогаз України" в залежності від потреб українських споживачів.