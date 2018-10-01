Кувейт припинив постачання нафти до США уперше з 1990 року - ЗМІ

Ель-Кувейт перенаправив своє постачання на більш прибуткові азіатські ринки.

Кувейт припинив постачання сирої нафти до США вперше з 1990 року, коли Вашингтон проводив операцію «Буря в пустелі» в Іраку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані інформаційного управління Міністерства енергетики США, передає РБК.

Як наголошується в повідомленні, імпорт нафти з Кувейту до США впав до нуля на початку вересня.

Як розповіло джерело, знайоме з ситуацією, Ель-Кувейт перенаправив своє постачання на більш прибуткові азіатські ринки. Так, в Азії віддають $80 за барель, у той час як США - $79, а в ЄС - $76, зазначає агентство. Усього, за даними Bloomberg, Кувейт поставляє в країни Азії 80% своєї нафти.

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Державна компанія Kuwait Petroleum, яка займається продажем нафти, поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.

На сайті інформаційного управління Міністерства енергетики США повідомляється про скорочення імпорту кувейтської нафти до Сполучених Штатів. Згідно з даними, які відомство опублікувало 28 вересня, у липні Кувейт імпортував в США 63 тис. бар. на день. У цьому ж місяці в 2017 році цей показник становив 206 тис. бар. на день. Найбільшим постачальником сирої нафти в липні для США стала Канада, яка експортувала 3,562 тис. бар. в день.

Пік поставок кувейтської нафти в США припав на період між 2012 і 2014 роком, зазначає Bloomberg, коли країна постачала до понад 400 тис. бар на день.

Раніше УНІАН повідомляв, що за прогнозами Morgan Stanley, геополітична напруженість і скорочення видобутку в окремих країнах чинитимуть тиск на глобальний нафтовий ринок в осяжній перспективі. У зв'язку з цим банк різко підвищив прогноз ціни міжнародного еталона Brent на друге півріччя 2018 року - відразу на $7,5, до $85 за барель.