Україна буде імпортувати електроенергію з РФ по 85 копійок за кВт/год

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Імпорт електроенергії буде по 85 коп... Це дешевше від того, по чому продають українські електростанції", - сказав він.

Читайте також"Нафтогаз" заплатив "Газпрому" за постачання 1 млрд кубометрів газу в січніЯк повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на поставку електроенергії.

За даними Міністерства енергетики РФ, укладено угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набирає чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік поставок обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного та безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» - Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».