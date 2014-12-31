Міненерго обіцяє не відключати електроенергію найближчим часом

Про це міністр заявив на прес-конференції.

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"Протягом наступного періоду не буде почергових відключень. Протягом останніх 6 днів їх вже не було по всій Україні", - сказав він.

Володимир Демчишин зазначив, що Новий рік українці зустрінуть при світлі, зазначивши при цьому, що якщо до відключень доведеться повернутися, вони будуть відбуватися прозоро і з завчасним попередженням споживачів.