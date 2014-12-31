Дію стандартів Євро-2 і Євро-3 можуть подовжити, аби врятувати Шебелінський ГПЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Ми подали документи на продовження на рік (стандартів Євро-2 і Євро-3 - УНІАН)", - сказав Демчишин.

Раніше Шебелінський ГПЗ повідомляв, що може 10 січня зупинити свою роботу через те, що спливає термін дії технічного регламенту з екологічних норм.

Читайте такожШебелинський ГПЗ зупиняють для ремонтуШебелінський ГПЗ, який входить до складу управління з переробки газу і газового конденсату найбільшої газовидобувної компанії "Укргазвидобування", виробляє бензини марки А-80, А-92, А-95 і А-98 за технологією і на устаткуванні американської компанії UOP, яка в 1997 році виступила генпідрядником при реконструкції ГПЗ.

Нафтопродукти виробництва Шебелінського ГПЗ реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом «Укргазвидобування».

ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелінкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування”.