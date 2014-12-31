В останній день 2014 року вартість нафти Brent впала нижче $56

Лютневий ф'ючерсний контракт станом на 15.20 мск подешевшав на 3,35%, до $55,96 за барель, повідомляє ТАСС.

Вранці 31 грудня нафту Brent коштувала нижче $57 за барель, лютневий ф'ючерсний контракт станом на 11.30 мск подешевшав на 1,7%, до $56,96 за барель.

Читайте такожРосія через низькі ціни на нафту може скоротити видобуток

Зниження цін на нафту відбувається після того, як напередодні нафта сорту WTI (західнотехаська світла) на Нью-Йоркській товарній біржі подорожчала на $0,51 (0,95%). Ф'ючерсні контракти на її постачання в лютому укладалися за ціною $54,12 за барель.

Подорожчання палива, яке безперервно дешевшало протягом останніх кількох торгових днів, пов'язане із загостренням ситуації в Лівії і скороченням поставок нафти з цієї країни. За період з жовтня вони скоротилися на 65%, до рівня нижче 300 тис. барелів на день.

"Ринок реагує на викликану подіями в Лівії заклопотаність, - прокоментував ситуацію провідний аналітик Price Future Group Філ Флінн. - До того ж схоже, що (загороджувальна) експортна стіна в США знижується. А це ще одна причина подумати про компенсації нестачі (енергоносіїв)".

Читайте такожGuardian: у світовій економіці відбудуться суттєві зміни в 2015 році

Нафтовидобувні компанії США скорочують кількість діючих бурових установок на тлі подальшого зниження цін на енергоносії, повідомила раніше компанія Baker Hughes Inc, що спеціалізується на наданні нафтопромислових послуг.

За її даними, за минулий тиждень число бурових установок зменшилася на 37 - до 1,499 тис. експлуатаційних вишок, в попередній тиждень - на 10, а тижнем раніше - на 29.

"Третій тиждень поспіль кількість бурових установок зменшується, що є найпотужнішим їх скороченням за період з червня цього року, коли ціни на сиру нафту почали знижуватися, - зазначила в середу газета The Wall Street Journal.

"Ми вважаємо, що протягом найближчих трьох місяців кількість діючих бурових установок (США) буде щотижня скорочуватися, - наводить газета думку аналітиків банку Credit Suisse. - Ми очікуємо, що ринок втратить не менше 200 вертикальних і 200 горизонтальних бурових, але дуже можливо, що це скорочення буде більшим".