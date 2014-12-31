Демчишин не виключає публічного конкурсу на посаду голови "Укргазвидобування"

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин не виключає проведення публічного конкурсу на заміщення посади голови найбільшої газодобувної держкомпанії "Укргазвидобування", голова правління якої на сьогодні перебуває під слідством за підозрою в корупційних схемах продажу скрапленого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції у Києві 31 грудня.

"Я, по правді, формально тільки погоджую призначення, я не маю безпосередньої можливості призначати керівництво "Укргазвидобування". Я думаю, що в такі компанії - лідерів, чемпіонів української економіки - нам дійсно потрібно шукати топових людей, розуміти, що вони будуть коштувати чимало. Вони мають виконувати надскладні завдання. У випадку з "Укргазвидобуванням" завдань дуже багато, це та компанія, яка забезпечує 12 млрд кубометрів газу з 42, які споживає Україна", - сказав Демчишин.

"Я думаю, що можна провести публічний відбір на такі компанії. Їх близько десяти - лідерів", - додав він.

За словами міністра, діяльність таких компаній, як "Укргазвидобування" та її материнської компанії "Нафтогаз України", зараз активно обговорюється в Міністерстві фінансів, оскільки ці підприємства мають високий показник дефіциту, що перевищує дефіцит держбюджету.

"Це дуже актуальне питання, яке зараз обговорюється у "Нафтогазі" і в Мінфіні. Той дефіцит "Нафтогазу", який був, нема за рахунок чого його фінансувати. Тому є два методи. Операційно поліпшити ситуацію - зменшити обсяги корупції, це закриття схем, які там відбуваються. Це і проведення аукціонів з продажу скрапленого газу та нафти за зрозумілими, прозорими принципами, які дадуть можливість досягти максимальної ціни. Це і аналіз інвестиційних програм", - зазначив Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, керівника найбільшої газодобувної компанії країни «Укргазвидобування» Костюка затримали у Києві 10 грудня.

За даними прокуратури, «затримання відбулося в рамках спільної операції прокуратури міста Києва та СБУ недалеко від головного офісу цієї компанії на вулиці Кудрявській». Столична прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту.

Прокуратура Києва оголосила про підозру Костюку та його заступнику у зловживанні службовим становищем, у результаті чого державі було завдано збитків на суму понад 16,8 млн грн.

11 грудня Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти Сергія Костюка під заставу.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України, на яку припадає близько 75% усього видобутого в Україні газу.

До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».