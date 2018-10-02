Скільки коштуватиме газ: Гройсман прокоментував майбутнє зростання тарифів

Прем'єр розраховує досягти угоди з МВФ про ціну на газ з урахуванням реальної економічної ситуації в Україні. За його словами, переговори з МВФ тривають конструктивно.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує досягти угоди з Міжнародним валютним фондом про підвищення ціни на газ для населення з урахуванням реальної економічної ситуації в Україні та реальних доходів громадян. Про це він заявив під час ефіру на одному з телеканалів.

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«Ми зараз ведемо переговори з МВФ, і ці переговори йдуть конструктивно. Я бачу у них (МВФ - УНІАН) розуміння реальної ситуації, реальної економічної ситуації, вони оцінюють реальні доходи людей. Ми розраховуємо на те, що буде відповідне розуміння і ми зможемо з мінімальними втратами вийти з цієї ситуації», - сказав Гройсман.

Він підтвердив, що сьогодні ціна газу для населення на 60% нижча за ринкову вартість палива, проте зазначив, що уряд не допустить такого різкого підвищення ціни.

«Таке підвищення в 60% я не допущу. З іншого боку, я розумію, що будь-яке підвищення, яке може статися, це вимушений захід, і нам потрібно людей додатково захистити. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб покращувати систему субсидій», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна має переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці та забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., завершується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Водночас Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 жовтня підвищила мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 9,7% - до 13439 грн за тис. куб. м.