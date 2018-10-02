Ціни на нафту біля багаторічних максимумів - Brent вище $85

Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,12 відсотка до $85,08 за барель.

Ціни на нафту вранці вівторка залишаються поблизу 4-річних максимумів, досягнутих під час попередньої торгової сесії внаслідок санкцій США проти Ірану.

Читайте такожBloomberg: Нафта знову буде коштувати 100 доларів, і Україні це не сподобається

Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,12 відсотка до $85,08 за барель. Напередодні барель Brent піднімався до $85,45 вперше з листопада 2014 року.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по $75,6 за барель, що на 0,4 відсотка вище за попереднє закриття, пише Рейтер.

Президент США Дональд Трамп на початку травня оголосив про вихід із іранської ядерної угоди та подальше відновлення обмежувальних заходів проти Тегерана. Вашингтон зажадав від імпортерів з листопада припинити закупівлі нафти в Ірану.

Як показали дані Refinitiv Eikon, морський експорт нафти з Ірану у вересні опустився до мінімального рівня з середини 2016 року – 1,9 мільйона барелів на добу.

Обсяг чистих довгих позицій за контрактами Brent сьогодні близький до 500 мільйонів барелів, а значить, хедж-фонди ставлять на подальше подорожчання європейського еталона через сумніви щодо здатності та бажання Саудівської Аравії та інших нафтовидобувних країн компенсувати випадання з ринку іранських барелів, вважає аналітик Рейтер Джон Кемп.

При цьому він не виключає короткострокового відскоку котирувань, якщо інвестори вирішать зафіксувати прибуток.