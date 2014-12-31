ДСНС: Радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі, російські медіа сфальсифікували документи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з повідомленням, 30 грудня на російському сайті LIFENEWS з'явилося сфальсифіковане повідомлення про витік радіації на Запорізькій АЕС, де стверджувалося, що радіаційний фон самої станції та СВЯП (сховище відпрацьованого ядерного палива - ред.) перевищують норму у понад 16 разів і становлять від 4,76 мкЗв/год до 5,05 мкЗв/год.

Читайте такожМосква незадоволена угодою Києва з WestinghouseНасправді в «Оперативному зведенні за добу про виникнення та розвиток надзвичайних ситуацій (подій) на території Запорізької області» з 08:00 27 грудня 2014 р. до 08:00 28 грудня 2014 р. за № 05/8/1677 від 28.12.14 року ГУ ДСНС України у Запорізькій області вказувало інформацію про стан справ на Запорізькій АЕС, згідно з якою показники радіаційного фону складали 0,12 мкЗв/год., СВЯП – 0,14 мкЗв/год.

Викладені російськими медіа документи були оброблені за допомогою фоторедактора, заявляють в ДСНС.

Також рятувальники нагадали, що "інформація про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей є відкритою (публічною) і розповсюджується відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» через електронні канали відкритого зв’язку".

"У разі надходження офіційних звернень від ЗМІ ГУ ДСНС України у Запорізькій області надасть засвідчені копії оригіналів «Оперативних зведень за добу про виникнення та розвиток надзвичайних ситуацій (подій) на території Запорізької області» від 28.12.2014 р. та 29.12.2014 р. відповідно до діючого законодавства України", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, поява даної фальсифікації збіглася у часі з підписанням контракту на постачання ядерного палива між Україною та американською компанією Westinghouse.