Гройсман пояснив, чому ліквідувати "Нафтогаз" поки не можна

За словами прем'єра, ліквідація "Нафтогазу" ліквідує і сам борг Росії перед Україною.

Ліквідація Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" неможливе, доки Росія не виплатить Україні 2,6 мільярда доларів боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, заявив під час ефіру на одному з телеканалів прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Дійсно, ми ще жодного долара від Росії не отримали. Зараз йде юридична робота про арешт активів. Вони нам повинні перерахувати 2,6 мільярда доларів, і абсолютно очевидно, що ліквідація ("Нафтогазу" - УНІАН) ліквідує і сам борг, тому цього не можна робити за жодних умов, якщо не стоїть мета пробачити росіянам 2,6 мільярда доларів", - сказав Гройсман.

"Якщо думати про те, щоб їм пробачити, то потрібно ліквідувати ("Нафтогаз" - УНІАН), а якщо думати про Україну, то це робити зараз неможливо і не потрібно, тому що це буде дуже серйозний подарунок нашому ворогові", - додав він.

Як повідомлялося, раніше лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пообіцяла ліквідувати "Нафтогаз" у разі своєї перемоги на президентських виборах. Пізніше вона уточнила, що "Нафтогаз" буде ліквідований лише після виплати Росією боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.