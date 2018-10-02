Мінекономрозвитку вважає НКРЕКП основною причиною штучних збитків Енергоатома

За підсумками 2017 року НАЕК «Енергоатом» посіла перше місце серед компаній електроенергетичного сектору за обсягами сплачених податків та зборів.

Основним чинником збитковості НАЕК «Енергоатом» є занижений тариф на виробництво електроенергії, який встановлює для компанії Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у Звіті щодо фінансових показників компаній державного сектору за 2017 рік, який опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«За 2017 рік Компанія отримала валовий прибуток від реалізації електро- та теплоенергії в сумі 4 млрд 773 млн грн. З урахуванням операційних, фінансових та інших доходів і витрат фінансовий результат Компанії до оподаткування склав збиток у 1 млрд 600 млн грн. Чистий збиток перевищив 1 млрд 300 млн грн. Основним чинником, що вплинув на збитковість НАЕК «Енергоатом» у 2017 році, є знижений тариф на виробництво електро- та теплоенергії, який встановлюється Енергоатому Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та, як результат, незабезпечення коштами виробничої діяльності Компанії», - повідомляється у документі Мінекономрозвитку.

Згідно із Звітом, ще одним чинником збитків Енергоатома є штрафи накладені на Енергоатом наказом НКРЕКП від 1 червня 2017 року (№735).

У документі також зазначається, що НАЕК «Енергоатом», найбільший виробник електроенергії в країні, у 2017 році частка Компанії в загальному обсязі виробництва електроенергії склала 55,2%, перевищивши планові показники та збільшивши виробництво на 5,7%. «Проте це не дозволило покращити фінансовий результат Компанії», - підкреслюють у Мінекономрозвитку.

«Тарифом на електроенергію (для Енергоатома – ред.) не передбачено нарахування резерву сумнівних боргів, значна сума якого обчислена боргом ДП «Енергоринок», тобто сума нарахованого в 2017 році резерву 966 млн грн вплинула на збитковість Компанії. При цьому, борг ДП «Енергоринок» щорічно збільшується, що змушує менеджмент Енергоатома залучати позикові кошти для покриття витрат. Що, в свою чергу, призводить до зростання фінансових витрат, пов’язаних з обслуговуванням кредитів та позик, сплатою відсотків», - наголошується у Звіті.

До списку найбільш прибуткових держкомпаній за результатом 2017 року увійшли: НАК «Нафтогаз України» з чистим прибутком у 39,3 млрд грн, «Адміністрація морських портів України» з чистим прибутком у 3,6 млрд грн, ПАТ «Центренерго» з чистим прибутком у 1,9 млрд грн, НЕК «Укренерго» та міжнародний аеропорт «Бориспіль» з чистими прибутками по 1,7 млрд грн. Крім того зазначається, що чистий прибуток енергетичного сектору України склав 4,04 млрд грн.

Довідка. За підсумками 2017 року НАЕК «Енергоатом» посів перше місце серед компаній електроенергетичного сектору за обсягами сплачених податків та зборів. Енергоатом за 2017 рік сплатив 8,7 млрд грн, що на 3,1 млрд грн, або на 52,8% більше ніж за 2016 рік, таким чином Енергоатом забезпечив 2,5 % надходжень зведеного бюджету до загальних надходжень усіх платників Офісу ВПП ДФС.

Відповідно до офіційних даних Міненерговугілля, у І півріччі 2018 року доля АЕС у енергобалансі складала 51,7%. У липні вона збільшилась до 54%, а у вересні атомні електростанції виробили вже 58% - 11,628 млрд кВт·год.