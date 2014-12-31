США збираються збільшити експорт нафти

Адміністрація Обами схвалить збільшення експорту надлегкої нафти зі США, що повинно допомогти місцевим виробникам нафти, які страждають від різкого зниження цін на неї.

Про це пише Financial Times, повідомляє Газета.ru.

Американське Бюро промисловості та безпеки заявило про готовність розширити спектр компаній, які мають право на експорт нафтового конденсату, не порушуючи при цьому сорокарічний заборону на експорт необробленої нафти.

Читайте такожВ останній день 2014 року вартість нафти Brent впала нижче $56Кілька компаній, включаючи Enterprise Products Partners і Pioneer Natural Resources, уже отримали дозвіл на експорт конденсату, а енергетичний гігант BHP Billiton заявив, що планує експортувати цей тип надлегкої нафти і без відповідного дозволу, спираючись на попередні домовленості.