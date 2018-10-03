Постачання нафти зі США до Китаю припинилося через торгову війну

Торговий конфлікт між країнами продовжує загострюватися.

Торговий конфлікт США і Китаю продовжує загострюватися, оскільки сторони не бажають йти на поступки.

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Пекін раніше оголосив про введення з 24 вересня мит на імпорт американських товарів вартістю близько $60 мільярдів у відповідь на нові тарифи США.

“Ми є одними з основних транспортувальників нафти зі США до Китаю. До початку торгової війни справи йшли добре, але зараз все зовсім припинилося", – сказав Се Чуньлін у кулуарах галузевої конференції в Гонконзі, передає Reuters.

За даними судової статистики Refinitiv Eikon, постачання нафти зі США до Китаю припинилося у вересні.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), експорт американської нафти до Китаю минулого року перевищив сукупний обсяг поставок до Великобританії та Нідерландів, що є третім і четвертим за величиною імпортерами зі США.