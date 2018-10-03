Переплата за формулою «Роттердам+» складає 15 мільярдів гривень - Ситник

НАБУ знаходиться на фінальній стадії розслідування справи про безпідставність застосування формули «Роттердам+».

Національне антикорупційне бюро України отримало економічний звіт фахівців, який вказує на безпідставність застосування формули «Роттердам +», згідно з якою вартість вугілля в тарифах на електроенергію стала розраховуватися на основі європейського індексу API2, проте необхідно ще провести експертизу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції заявив директор НАБУ Артем Ситник.

«Днями отримано економічний звіт фахівців про те, що дійсно було безпідставно застосовано тариф «Роттердам+», встановлена сума незаконно стягнутих, фактично, отриманих коштів в результаті необгрунтованого застосування цієї формули, - ця сума становить 15 мільярдів гривень», - сказав він.

«Для того, щоб прийняти остаточне рішення у справі, потрібна експертиза. Зараз вирішується питання разом з прокурором про призначення експертизи. Після отримання експертизи буде остаточне рішення», - додав директор НАБУ.

Крім того, Ситник зазначив, що у кримінальному провадженні є ряд міжнародно-правових доручень, відповіді на які також впливатимуть на остаточне рішення. «Робота проведена. Фактично зараз ми на фінальній стадії до остаточного рішення», - констатував він.

Читайте такожНКРЕКП виступає за підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі до 1 липня 2019 року

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року НАБУ почало кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, при формуванні оптової ринкової ціни необгрунтовано включили до неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула «Роттердам +»).

У НАБУ встановили, що такі дії НКРЕКП привели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставних витрат.

При цьому в документах бюро безпосередньо згадується формула «Роттердам +», яка привела до економічно необґрунтованого збільшення ціни на електроенергію, яку купувало у генеруючих компаній держпідприємство «Енергоринок».

Довідка УНІАН. Формула «Роттердам +» була затверджена постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2016 року «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії». Відповідно до неї, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). У НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і звільнити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля.