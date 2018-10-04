Без російського газу: експерт назвала рецепт повної енергетичної незалежності України

Близько восьми мільйонів гектарів непридатної для сільського господарства землі можна використати для альтернативної енергетики, вважає директор проекту USAID.

Україна легко перезимує і без російського газу. А в якості альтернативи може скористатися методом спалювання відходів.

Про це розповіла керівник проекту USAID Діана Корсакайте, передає «Обозреватель». За її словами, на потреби енергетики можуть бути використані відходи лісового і аграрного виробництва.

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"По-перше, для того, щоб виробляти тепло з біомаси. По-друге, для того, щоб виробляти електрику з біомаси. Це означає, що з допомогою місцевих зелених, чистих лісових яких-небудь аграрних відходів можна знизити споживання викопних ресурсів для того ж тепла і для тієї ж електрики", - пояснила Корсакайте.

Вона перерахувала безліч ресурсів, які можуть бути використані при такому методі: кукурудза, рапс, відходи від винограду, соняшника, тирса, гілки, шишки, навіть кісточки вишень чи абрикос.

"В Україні є землі, які не дуже придатні для аграрного бізнесу. Близько восьми млн га такої землі. І вона, як не дивно, може бути використана для вирощування верби, тополі і різних інших рослин, що швидко ростуть, які можуть бути потім успішно використані в енергетиці", - підсумувала Корсакайте.