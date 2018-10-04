У "Нафтогазі" озвучили "план Б" на випадок запуску "Північного потоку-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" має завершитися до кінця 2019 року.

Україна намагатиметься домогтися компенсації у розмірі 12 мдрд доларів, якщо "Північний потік-2" буде запущено.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

На запитання ведучої, чи є в України план "Б" на випадок, якщо "Північний потік-2" запрацює, Вітренко повідомив: "Так, ми подали відповідний позов до Арбітражу – це 12 мдрд доларів. Це якраз сума, яка відображає компенсацію збитку, який зазнає Україна, якщо буде побудований "Північний потік-2" і потужності української ГТС не будуть застосовані. Для цього в нас є відповідні юридичні можливості. Тому ми можемо зараз вимагати перегляду тарифу. Ми саме це й робимо з одного боку. З іншого боку, встановлені європейські правила цього тарифу. І вони дозволяють відповідно відобразити ефект від незастосування української ГТС після 2019 року".

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"В даному випадку сам рівень тарифу не має ніякого практичного значення, бо рішення буде прийнято вже після того, як закінчиться відповідний контракт, тому просто мова йде про компенсацію недоотриманої тарифної виручки. І ця компенсація становить більше ніж 12 млрд доларів", – додав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з «Північним потоком-1», який вже існує.

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Довжина трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».