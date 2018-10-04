Експорт електроенергії з України в 2019 році буде лише зростати - Міненерговугілля

Передбачається, що в 2019 році Україна збільшить експорт в країни Східної Європи на 3,8% - до 5,43 мільярда кВт-год.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України склало та затвердило Прогнозний баланс електроенергії на 2019 рік, згідно якого наступного року прогнозується збільшення експорту електроенергії з України на 5,3% - до 6,42 мільярда кВт-год порівняно з Прогнозним балансом на поточний рік від 15 червня 2018 року.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба Міненерговугілля.

Згідно з документом, передбачається, що в 2019 році Україна збільшить експорт до країн Східної Європи на 3,8% - до 5,43 мільярда кВт-год, у тому числі до Польщі – на 6,2%, до 1,44 мільярда кВт-год, порівняно з прогнозом на 2018 рік.

Також зазначено, що в 2019 році збільшиться на 13,6% - до 1,08 мільярда кВт-год експорт електроенергії до Молдови.

За даними міністерства, імпорт електроенергії в Україну в 2019 році не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з минулим роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. При цьому виручка за постачання електроенергії за звітний період зросла на 55% - до 236 мільйонів доларів.