Запорізька АЕС відключила третій енергоблок на плановий ремонт
Запорізька АЕС, що входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключило від енергомережі третій енергоблок для проведення середнього планового ремонту, повідомила прес-служба компанії.
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"4 жовтня 2018 року в 00:05 енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту, який триватиме до 25 січня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебуває 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 970 МВт.
"Енергоблоки працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) ‒ 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.
Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.