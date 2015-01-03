Нафта подешевшала до найнижчого рівня за 5,5 років

Світові ціни на нафту марок Brent і WTI вчора падали до найнижчого рівня за останні 5,5 років. Причиною цього аналітики називають зростання видобутку в Іраку та Росії, а також погані дані про стан обробної промисловості у країнах зони євро і у Китаї, повідомляє Прайм.

До закінчення сесії на лондонській Міжконтинентальній біржі ф'ючерсних угод вартість лютневих контрактів на постачання суміші Brent скоротилася на 0,53 долара до 56,80 долара за барель. Протягом сесії вартість нафти в Лондоні опускалася до 55,48 долара за барель, що є найнижчим показником з травня 2009 року.

На Нью-Йоркській товарній біржі ціна бареля техаської світлої нафти (WTI) з поставкою в лютому на проміжній позначці підвищилася на 0,32 долара і досягла рівня 53,59 долара. При цьому протягом сесії вартість бареля нафти WTI опускалася до 52,03 долара, що також є мінімальним показником з травня 2009 року.

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У 2014 році ціна Brent знизилася на 48%. Середня вартість нафти цієї марки минулого року становила 99,29 долара за барель, а ціна WTI - 92,60 долара за той же обсяг. Вартість Brent опустилася нижче 100 доларів за барель вперше за останні чотири роки. У 2010 середня ціна нафти Brent становила 80,34 долара за барель, в 2011 - 110,91 долара, у 2012 - 111,68 долара, у 2013 - 108,7 доларів за барель.