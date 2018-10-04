Ціна імпортного газу для України перевищила 300 доларів

У серпні середня ціна імпортного газу становила 287 дол. за 1 тис. куб. м.

Середня ціна імпортного природного газу у вересні 2018 року становила 8490,3 грн, або 304,4 дол. за 1 тис. куб. м.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 вересня 2018 року, яка становить 8490,3 грн, або 304,4 дол. за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні середня ціна імпортного газу становила 286,65 дол. за 1 тис. куб. м.

У квітні цього року, вперше з травня 2015 року, середня ціна імпортного палива перевищила позначку в 300 дол.