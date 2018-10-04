Оператор «Північного потоку-2» оголосив конкурс на поставку труб для обходу Данії

Данія досі не дозволила будівництво газопроводу в своїх територіальних водах.

Nord Stream 2 AG оголосив конкурсні процедури на поставку магістральних труб для маршруту довжиною близько 70 км для обходу Данії в рамках будівництва магістрального газопроводу «Північний потік-2».

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Про це повідомив РБК генеральний директор трубного дивізіону ЧТПЗ Борис Коваленков в кулуарах Петербурзького міжнародного газового форуму (ПМГФ).

За словами Коваленкова, у тендері беруть участь всі колишні постачальники труб для Nord Stream 2. «Ми теж у них беремо участь, але хто переможе і чи знадобиться цей маршрут, поки незрозуміло. Йде попередній конкурсний відбір, а підсумковий результат, чи цей маршрут або колишній, залежить від результатів переговорів з Данією, які поки тривають», — сказав він.

Данія досі не погодила прокладку газопроводу з Росії у своїх територіальних водах, хоча за дозволом до влади країни Nord Stream 2 звернувся ще у квітні 2017 року. У серпні оператор будівництва «Північного потоку-2», Nord Stream 2 AG подав заявку на альтернативний маршрут прокладки труби, який виключає проведення газопроводу через територіальні води Данії. У той же час компанія-оператор повідомила, що подача заявки на новий маршрут не виключає попередній запит на кращий варіант. Альтернативний маршрут довжиною 175 км проходить на північний захід від острова Борнхольм в Балтійському морі та довший за запланований на 36 км.

Проект «Північного потоку-2» передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини поруч із вже діючим «Північним потоком». Потужність нового об'єкта становитиме 55 млрд куб. м газу в рік, його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в €9,5 млрд.

Nord Stream 2 планує почати укладання газопроводу «Північний потік-2» в російських водах до грудня цього року, повідомив журналістам технічний директор проектної компанії Сергій Сердюков. Будівництво має завершитися до кінця 2019 року. Австрійська OMV вже направила близько €500 млн на фінансування будівництва газопроводу, сказав журналістам голова правління OMV Райнер Зеле. Він висловив сподівання, що Данія видасть дозвіл на прокладку труби наступного року.

За словами джерела РБК, знайомого з підготовкою будівництва газопроводу, будівництво буде здійснюватися строго за графіком, і якщо від Данії своєчасно не буде отримано дозволу, то Nord Stream 2 буде повністю готовий без уповільнення побудувати обхідний маршрут.