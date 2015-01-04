Ціни на нафту продовжують стрімко падати

Світові ціни на нафту стрімко падають.

Про це свідчать дані торгів, пише Газета.Ru.

Так, 3 січня на 21.05 мск нафта марки Brent у ході торгів на Лондонській біржі знизилася на 1,78% і торгувалася на рівні $56,31 за барель.

Читайте такожРосійська економіка знаходиться під загрозою краху - німецький експертНафту марки WTI в ході торгів на Нью-Йоркській біржі подешевшала на цей час на 1,09%, до $52,69 за барель.