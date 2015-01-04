Ціни на нафту продовжують стрімко падати
02:44, 04 січня 2015Енергетика
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Нафта марки Brent на Лондонській біржі подешевшала до $56,31 за барель.
REUTERS
Світові ціни на нафту стрімко падають.
Про це свідчать дані торгів, пише Газета.Ru.
Так, 3 січня на 21.05 мск нафта марки Brent у ході торгів на Лондонській біржі знизилася на 1,78% і торгувалася на рівні $56,31 за барель.
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