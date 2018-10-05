Між Україною і Словаччиною побудують нову лінію електропередачі

Метою реалізації проекту є нарощування пропускної спроможності перетину «Україна-Словаччина».

Оператори енергосистем України та Словаччини - компанії «Укренерго» і SEPS погодили будівництво нової лінії електропередачі (ЛЕП) з метою нарощування пропускної спроможності перетину «Україна-Словаччина», йдеться в повідомленні прес-служби «Укренерго».

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«2 жовтня «Укренерго» під час робочої зустрічі з представниками словацького оператора системи передачі SEPS погодило оптимальне технічне рішення для збільшення пропускної спроможності міждержавного інтерконектора Україна-Словаччина», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що, згідно з домовленостями, буде побудована нова повітряна лінія (ВЛ) 400 кВ, яка з'єднає існуючі підстанції (ПС) 400 кВ «Мукачево» та «Вельке Капушани». Також планується провести реконструкцію відкритого розподільчого пристрою 400 кВ на підстанції «Мукачево».

«Зокрема, у найближчі 3-4 роки на ПС 400 кВ «Мукачево» передбачається заміна існуючого автотрансформатора (АТ-3) 400/220 кВ (1964 року установки), а також облаштування комплектного розподільного пристрою з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 400 кВ», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цей проект включений в попередній перелік проектів спільного інтересу Енергетичного Співтовариства (Project of mutual interest - РМІ) і реалізується шляхом реконструкції міждержавної повітряної лінії електропередачі 400 кВ Мукачево-Вельке Капушани. Він передбачає збільшення пропускної спроможності інтерконектора Україна - Словаччина на 30%.

«На сьогодні використовується лише 400 МВт пропускної здатності лінії, що не відповідає фактичним потребам енергосистеми. Обсяг інвестицій «Укренерго» в проект становитиме орієнтовно 15 млн євро», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови «Укренерго» Всеволода Ковальчука, об'єднана енергосистема України може приєднатися до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) у 2022 році.

Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора та 34 країни-учасниці.

У березні 2017 року голова «Укренерго» заявив, що вартість синхронізації української енергосистеми з енергосистемою Європейського Союзу може становити від 600 млн до 1,8 млрд грн.

28 червня 2017 року компанія підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи, а пізніше «Укренерго» домовилося, що буде координувати свої дії з найбільшими компаніями на українському ринку.

У січні 2018 року «Укренерго» і «Молделектрика» погодили плани синхронізації енергосистем двох країн з об'єднаним ринком електроенергії країн ЄС (ENTSO-E).