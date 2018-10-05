Siemens побудує для Росії вітропарк на узбережжі Азовського моря

Азовська вітряна ферма буде введена в експлуатацію в 2020 році.

Один із найбільших у світі виробників вітрогенераторів Siemens Gamesa Renewable Energy SA увійде на російський ринок вітроенергетики, виконавши перше замовлення на будівництво вітряної електростанції загальною потужністю 90 мегават.

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Угода включає в себе поставку, установку та обслуговування 26 турбін моделі SG 3.4-132 для вітропарку Enel Russia, розташованого на узбережжі Азовського моря, пише Рейтер.

Азовська вітряна ферма буде введена в експлуатацію у 2020 році, йдеться в прес-релізі Siemens Gamesa.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Росія доставила в анексований Крим чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens.

Коментуючи цю подію, Siemens заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, були незаконно перевезені до Криму.

Пізніше Німеччина зажадала від ЄС введення нових санкцій через ситуацію з турбінами Siemens, які незаконно потрапили до окупованого Криму.