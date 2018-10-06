Саудівський принц передбачив вихід Росії з ринку нафти

В результаті Саудівській Аравії в майбутньому доведеться поставляти ще більше нафти, зазначив саудівський принц.

Низка нафтовидобувних країн, у тому числі Росія і Китай, до 2030 року почнуть здавати позиції, а потім повністю підуть з ринку, вважає наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.

Читайте такожСвітові ціни на нафту зростають

Про це він заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Попит на нафту до 2030 року буде зростати темпами приблизно на 1-1,5% в рік, вважає принц. «Деякі думають, що після цього терміну він почне сповільнюватися, але ми вважаємо, що багато країн-виробників просто зникнуть до цього часу», - сказав Мухаммед ібн Салман. На його думку, Росія може повністю піти з ринку через 19 років.

В результаті Саудівській Аравії в майбутньому доведеться поставляти ще більше нафти, продовжив принц. «Ми не бачимо загроз для Саудівської Аравії в цій сфері», - підсумував він.