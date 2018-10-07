У Німеччині взялися за активне будівництво "Північного потоку-2"

У відомстві зазначають, що роботи планують завершити до кінця 2018 року.

У Німеччині активізували будівництво "Північного потоку-2". Так, судно Audacia компанії Allseas приєдналось до робіт на німецькій ділянці газопроводу, де також проводить роботи судно Castoro Dieci (C10).

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора проекту Nord Stream AG 2.

Так, судно Audacia розпочало роботи в кінцевій точці 30-кілометрової траншеї для двох ниток газопроводу в територіальних водах Німеччини.

"Воно має укласти ділянку протяжністю близько 38 кілометрів на більш глибоководній частині маршруту газопроводу. Після укладання першої нитки Audacia повернеться у вихідну точку і почне укладання другої нитки", – йдеться в повідомленні.

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У відомстві зазначають, що роботи планують завершити до кінця 2018 року.

Нагадаємо, Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія.

Справка УНІАН. "Північний потік-2" - це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. У разі запуску "Північного потоку-2" Україна втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.