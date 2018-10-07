Кияни мають змогу у 3,5 рази зменшити витрати на опалення завдяки програмі «70/30» – КМДА

У столиці практика спрямування бюджетних коштів на заходи із енергоефективності діє вже чотири роки.

У столичній програмі «70/30», що дає можливість проводити енергоефективні заходи за методом співфінансування, взяло участь вже триста тридцять три ОСББ та ЖБК. Спрямування коштів бюджету на цілі енергозбереження у результаті дають найголовніший дивіденд – економію на комунальних платіжках для киян.

Про це в ефірі каналу «112 Україна» повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що у Києві практика спрямування бюджетних коштів на заходи із енергоефективності діє вже чотири роки.

«Це дає можливість зменшити плату за комунальні послуги у рази за рахунок простих технічних заходів, які ще й роблять житло комфортнішим. Крім того, ці заходи швидко окуповуються. Минулого тижня ми відвідали житловий будинок, де люди сплачують не 30 гривень за квадратний метр, а лише 8 гривень», – пояснив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, програма «70/30» запроваджена у Києві у 2014 році. Вона передбачає методику співфінансування: 70% вартості робіт оплачує місто, 30% – мешканці.

За чотири роки з міського бюджету на енергомодернізацію житлових будинків киян із бюджету виділили 238 млн грн, а власники помешкань зі свого боку інвестували 122,7 млн грн. За рахунок програми у будинках встановлюють та реконструйовують індивідуальні теплові пункти, утеплюють фасади, замінюють освітлення на енергоефективне, здійснюють заміну вхідних дверей та вікон у коридорах будинків.