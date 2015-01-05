Ціни на нафту обвалилися до $55,5

08:23, 05 січня 2015
Енергетика
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Востаннє на такому низькому рівні котирування нафти перебували у травні 2009 року.

REUTERS

На світовому ринку триває значне падіння нафтових котирувань, повідомляє Радіо Свобода.

Станом на 7:15 за Києвом барель нафти марки Brent коштує близько 55 з половиною доларів. Кілька годин тому цей показник оновив майже шестирічні мінімуми, коли ціна падала до 55 доларів 36 центів.

Востаннє на такому низькому рівні котирування нафти перебували у травні 2009 року.

Читайте такожРосійська економіка знаходиться під загрозою краху - німецький експертАналітики називають причиною цього явища значні надлишкові запаси «чорного золота» на тлі послаблення попиту на цей продукт. Додатковий негативний вплив на ціну нафти справило листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти не скорочувати обсяги видобутку сировини.

Зниження ціни нафти негативно впливає на економіку країн, які значною мірою залежать від експорту енергоносіїв, зокрема, Росії.

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