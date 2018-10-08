Нафта починає тиждень зниженням після рекордного зростання

Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 1,07 відсотка до $83,26 за барель.

Ціни на нафту знижуються зранку в понеділок після того, як досягли рекордних 86 доларів за барель в кінці минулого тижня. Вартість «чорного золота» знижуєтьсячерез можливе надання США послаблень для імпортерів сировини з Ірану, а також на тлі розмов про те, що Саудівська Аравія повністю компенсувала випадання з ринку іранських барелів.

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Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 1,07 відсотка до $83,26 за барель. Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по $73,75 за барель, що на 0,79 відсотка нижче за попереднє закриття, пише Рейтер.

Президент США Дональд Трамп на початку травня оголосив про вихід США з іранської ядерної угоди та подальше відновлення обмежувальних заходів проти Тегерана. Вашингтон зажадав від імпортерів з листопада припинити закупівлі нафти в Ірану.

За словами джерела, США можуть розглянути послаблення для тих імпортерів іранської нафти, які вже вжили заходів, щоб скоротити закупівлі сировини у Тегерана.

Серед інших факторів тиску на нафтові котирування експерти в галузі називають торговельну війну США та Китаю, що загрожує вдарити по попиту на сировину.