НАЗК внесло приписи міністру енергетики та в.о. голови Фонду держмайна

Нацагентство з питань запобігання корупції вимагає проведення службових розслідувань за фактами порушень в установах.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в.о. голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову.

Читайте такожУ НАЗК розповіли про шахрайські дзвінки від імені агентства

Як повідомляє прес-служба НАЗК, приписи внесено за результатами позапланових перевірок на державному підприємстві «Первомайськвугілля» та у Фонді держмайна.

"Національне агентство встановило, що керівництво ДП "Первомайськвугілля" порушило вимоги ч.5 ст.62 та ч.1 ст.64 закону «Про запобігання корупції». А саме, до 1 червня 2018 року в структурі ДП "Первомайськвугілля" була відсутня посада відповідального за реалізацію антикорупційної програми (уповноваженого). Нацагентство вимагає проведення службового розслідування з метою виявлення причин відсутності уповноваженого в структурі ДП "Первомайськвугілля", - йдеться в повідомленні.

Трубарову припис внесено на підставі того, що посадові особи Фонду держмайна не організували проведення спеціальної перевірки стосовно переможця конкурсу на посаду, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

"НАЗК вимагає усунути виявлені порушення та провести службове розслідування з метою виявлення причин, що сприяли невиконанню посадовими особами Фонду державного майна України вимог ч.1 ст.56, ч.1 та ч.3 ст.57 закону "Про запобігання корупції", за результатами якого вжити заходів у встановленому законом порядку", - зазначили в Нацагентстві.

У НАЗК додають, що приписи агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання цих приписів керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.