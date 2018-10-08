«Укртрансгаз» відзвітував про закачування газу на зиму

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися в 2,2 раза - до 16,4 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися в 2,2 раза, або на 8,94 млрд куб. м - до 16,38 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 6 жовтня в сховища було закачано 97 млн куб. м газу.

На 6 жовтня запаси газу в ПСГ становлять 16,38 млрд куб. м, що на 1%, менше, ніж на аналогічну дату 2017 роки (16,56 млрд куб. м).

За даними «Укртрансгазу», c 1 по 6 жовтня Україна імпортувала 103 млн куб. м газу (69,7 млн куб. м - через Угорщину, 9,9 млн куб. м - через Польщу, через Словаччину імпорт на початку жовтня не здійснювався). Власний видобуток c 1 по 6 жовтня становить 347,58 млрд куб. м, а транзит - 1,243 млрд куб. м.

Зазначається, що станом на 6 жовтня українські газові сховища заповнені на 52%.

Як повідомляв УНІАН, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в розмірі 16 млрд куб. м. у підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м.