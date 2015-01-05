Тарифи на газ в Україні зростуть уже в першому кварталі цього року

Ціни на газ для споживачів буде переглянуто у бік збільшення уже в першому кварталі 2015 року, йдеться в перехідних положеннях до Закону про державний бюджет на 2015 рік, опублікованому в газеті «Голос України».

Як зазначається, перегляд здійснить Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг для зменшення дефіциту НАК «Нафтогаз України».

«Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у першому кварталі 2015 здійснити перегляд цін на природний газ для споживачів з метою зменшення дефіциту публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і забезпечення Кабінетом міністрів України фінансування у повному обсязі пільг та субсидій для населення».

Читайте також"Покращення" вже настає: "Нафтогаз" вирішив орендувати 45 авто за 40 млн гривеньЯк повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Кабінет міністрів має намір прискорити перехід тарифів на газ для населення до ринкового рівня, внісши зміни до існуючого графіку збільшення вартості енергоресурсів у 4 рази до 2017 року.

За даними уряду, в 2014 році дефіцит НАК «Нафтогаз України» становив 110 млрд грн.