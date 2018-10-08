США можуть ослабити санкції для імпортерів нафти з Ірану - ЗМІ

Сполучені Штати готові в індивідуальному порядку працювати з країнами, які скорочують імпорт.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість ослаблення санкцій для імпортерів нафти з Ірану, які скорочують закупівлі сировини у Тегерана.

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Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в американському уряді.

За даними агентства, США розглядають можливість санкційних послаблень і готові в індивідуальному порядку працювати з країнами, які скорочують імпорт.

На цьому тлі вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в грудні 2018 року на біржі ICE в Лондоні знизилася на 1% і становить 83,31 долара за барель.

У травні США оголосили про вихід з Вашингтона Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - угоди, яка обмежує ядерні розробки Ірану в обмін на скасування відповідних санкцій Ради безпеки ООН і однобічних обмежувальних заходів, введених США та ЄС. При цьому президент США Дональд Трамп пообіцяв не лише відновити старі, але і ввести нові санкції відносно Тегерана.

Частина американських санкцій почала діяти в ніч на 7 серпня, охопивши, в тому числі автомобілебудівний сектор Ірану, купівлю - продаж золота та низки металів. При цьому 5 листопада США мають намір ввести обмеження на експорт нафтопродуктів.