Ціна нафти вперше з травня 2009 року впала нижче $55
15:08, 05 січня 2015Енергетика
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WTI торгується в районі 51,42 $/бар.
REUTERS
Вперше з травня 2009 року вартість нафти впала нижче $55, передає «Газета.Ru».
Так, на 15.40 мск нафта марки Brent в ході торгів на Лондонській біржі подешевшала на 2,75% і торгується на рівні 54,87 $/бар.
Читайте такожЄвро впав щодо долара до 9-річного мінімумуЦіна нафти марки WTI в ході торгів на Нью-Йоркській біржі знизилася до цього часу на 2,41%, до 51,42 $/бар.
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