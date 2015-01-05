Ціна нафти вперше з травня 2009 року впала нижче $55

Вперше з травня 2009 року вартість нафти впала нижче $55, передає «Газета.Ru».

Так, на 15.40 мск нафта марки Brent в ході торгів на Лондонській біржі подешевшала на 2,75% і торгується на рівні 54,87 $/бар.

Читайте такожЄвро впав щодо долара до 9-річного мінімумуЦіна нафти марки WTI в ході торгів на Нью-Йоркській біржі знизилася до цього часу на 2,41%, до 51,42 $/бар.