Ціни на нафту впали нижче $53 за барель

За даними на 18:28, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent із поставкою у лютому 2015 року подешевшала на 6,47% до 52,99 долара, передають Ведомости із посиланням на Bloomberg.

Котирування лютневого контракту на WTI під час торгів 5 січня падали до $49,95 за барель - нижче $50 вперше від квітня 2009 року.

Brent, що подешевшала на 48% у 2014 році, продовжує падати в ціні на побоюваннях, що надлишок нафти на ринку збережеться і у 2015 році, зазначає агентство.

Напередодні влада Іраку оголосили про намір збільшити експорт нафти у поточному році до 3,3 млн барелів на добу. Причому у грудні країна щодня експортувала 2,94 млн барелів нафти, що є найвищим показником від 1980-х рр.

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Другого січня Міненерго Росії відзвітувало про зростання видобутку нафти у країні у грудні на 0,3%. Таким чином, Росія видобуває на даний час рекордні за пострадянський період 10,667 млн барелів на день.

Аналітики Sanford C. Bernstein&Co. погіршили прогноз цін на нафту Brent у 2015 р. до $80 за барель від раніше очікуваних $104 за барель. Середній прогноз Citigroup для вартості Brent на поточний рік становить $63 за барель.

Вчора, 4 січня, УНІАН повідомляв, що ціни на нафту продовжують стрімко падати. Зокрема, нафта марки Brent на Лондонській біржі подешевшала до $56,31 за барель.