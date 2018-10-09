Вибухи боєприпасів на Чернігівщині не впливають на транзит газу - "Укртрансгаз"

У 30-кілометровій зоні від місця виникнення пожежі транзитні магістральні газопроводи "Укртрансгазу" не проходять.

Оператор газотранспортної системи держкомпанія "Укртрансгаз" заявляє, що вибухи боєприпасів на арсеналі поблизу міста Ічня (Чернігівська область) не впливають на транзит газу по території України.

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"Надзвичайна ситуація, яка сталася в результаті пожежі та вибухів на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу населеного пункту Ічня не впливає на транзит газу через територію України", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Прес-служба повідомляє, що в 30-кілометровій зоні від місця виникнення пожежі, транзитні магістральні газопроводи "Укртрансгазу" не проходять.

Також повідомляється, що станом на 11:00 ГТС працює в штатному режимі і для здійснення контролю за розвитком надзвичайної ситуації організовані додаткові пости моніторингу на об'єктах газотранспортної інфраструктури в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї години ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що викликали пожежу. Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції і Нацгвардії.

Закрито повітряний простір у радіусі 30 кілометрів, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

У Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш імовірною причиною вибухів на арсеналі.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".