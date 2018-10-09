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Польща переходить з російського на американський газ

15:22, 09 жовтня 2018
Енергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Про це повідомив віце-голова компанії Мацєй Возняк, передає «Польське радіо». Він додав, що два договори, що будуть остаточно підписані цьогоріч, є довгостроковими.

Возняк нагадав, що на початку липня компанія PGNiG підписала у Вашингтоні листи про наміри з двома американськими терміналами щодо підписання довгострокових контрактів на придбання зрідженого газу (LNG).

Йдеться про придбання згідно з формулою: «ми купуємо газ і пливемо з ним туди, кули вважаємо за доцільне, також до Польщі». У результаті регазифікації це буде майже 5,5 млрд кубометрів блакитного палива.

Віце-голова PGNiG сказав, що цей газ значно дешевший, ніж російський. «Я говорю про вартість транспортування до Польщі, тобто газ, перевезення, розвантаження – ця сировина буде дешевшою, ніж та, яку нині Польщі пропонує «Газпром», конкурентоспроможною щодо російського газу», - відзначив він.

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Теги: #Польща#зріджений газ#російський газ