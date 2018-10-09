"Київенерго" Ахметова вимагає від Києва компенсувати до 900 млн грн за модернізацію тепломереж - ЗМІ

У КМДА зазначили, що говорити про суму компенсації зарано, оскільки роботу з оцінки теплових активів ще не завершено.

Енергокомпанія АЕК "Київенерго", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову і раніше керувала тепловими активами столиці, вимагає від Київської міської державної адміністрації компенсацію в розмірі 800-900 млн грн за модернізацію тепломереж.

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Про це йдеться у розслідуванні "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Згідно з даними розслідування, журналісти встановили, що після розірвання угоди між КМДА і "Київенерго" компанія бізнесмена не тільки перевела на місто обов'язок сплатити штрафні санкції в 1,2 млрд грн, але й претендує на компенсацію витрачених на модернізацію тепломереж коштів.

Зокрема, "Київенерго" оцінює цю компенсацію в 800-900 млн. грн.

"Йдеться про 800-900 млн грн, це та частина, яку, "Київенерго" вважає, місто має їм компенсувати", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

У прес-службі Київської міської державної адміністрації УНІАН повідомили, що наразі зарано говорити про суму компенсації, оскільки роботу з оцінки теплових активів ще не завершено. Також у прес-службі зазначили, що «Київенерго» ще не зверталося з вимогою про компенсацію.

УНІАН звернувся до "Київенерго", де відповіли, що готові прокоментувати цю інформацію пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підписало мирову угоду з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" про правонаступництво боргових зобов'язань попереднього оператора теплових активів столиці - енергокомпанії «Київенерго» - в розмірі 2,4 млрд грн.

На засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів віднайти джерела в державному бюджеті для надання субвенції місту Київ на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко раніше говорив, що завдяки субвенції в столиці може з'явитися гаряча вода вже до 15 вересня.

Пізніше в інтерв'ю УНІАН заступник голови КМДА Петро Пантелєєв заявив, що Київська міська державна адміністрація планує до кінця вересня укласти угоду про постачання газу з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і почати поставки гарячої води.

На початку жовтня Міністерство фінансів і Державна казначейська служба України повністю перерахували 730 млн грн додаткової субвенції Києву для погашення різниці в тарифах.

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП «Київтеплоенерго». 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було ухвалено рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань вимагає рішення на національному рівні. Стосовно 1,2 млрд грн між сторонами триває судовий спір.

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 47% перевищує ціну, за якою «Нафтогаз», відповідно до спеціальних зобов'язаннями, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тис. грн).