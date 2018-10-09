Росія обійшла Білорусь за постачанням дизельного пального до України

Трубопровідні поставки російського ресурсу зросли з 28% до 37%.

За підсумками 9 місяців 2018 року частка білоруських виробників в балансі українського ринку ДП скоротилася з 43% до 35%, у порівнянні з 9 місяцями 2017 року. Цей обсяг замінили переважно трубопровідні поставки російського ресурсу, частка яких відповідно зросла з 28% до 37%.

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Про це свідчать дані дослідження «Консалтингової групи А-95», повідомляє Еnкогг.

В абсолютних значеннях імпорт дизпального з Білорусі за 9 місяців скоротився на 9,8% (179 тис. т) і становив 1656 тис. т. З цього обсягу 56 тис. т маркуються як «паливо дизельне експортне» (ПДЕ).

Нафтопродуктопроводом «Прикарпатзахідтранс» за 9 місяців поточного року було поставлено 1734 тис. т, що на 46% (546 тис. т) більше, ніж за такий же період 2017 р. З цього обсягу через термінали трубопроводу на території України було прийнято 1462 тис. т, через термінал в Гомелі (Білорусь) з подальшою поставкою залізницею через Чернігівську область – 272 тис. т.

Також з кінця 2017 року до України почалися залізничні поставки російського ДП через Харківську область. За 9 місяців поточного року вони становили 127,4 тис. т. Левову частку цього обсягу імпортує компанія «Укренерджі».

Нагадаємо, в кінці вересня «Лукойл» отримав дозвіл Федеральної служби з митного та експортного контролю РФ (ФСТЕК) на поставку ДП на адресу «Укренерджі». На жовтень очікується поставка до 10 тис. т.

Внутрішнє виробництво ДП за три квартали 2018 р. збільшилося на 3,2% (18 тис. т) до 578 тис. т. При цьому його частка в загальному балансі скоротилася з 13% за 9 місяців 2017 року до 12% за такий же період поточного року.

Знизилася частка ДП виробництва НПЗ групи Orlen. Відвантаження з Мажейкяйського НПЗ (Литва) за цей період скоротилася на 10%, а польські НПЗ групи повністю припинили постачання на український ринок. За 9 місяців Orlen відправив до України 305 тис. т, що на 16% (59 тис. т) менше аналогічного періоду 2017 року. Частка ДП Orlen на українському ринку за 9 місяців скоротився з 9,8% до 7,3%.

Морські поставки за підсумками трьох кварталів забезпечили 8,2% балансу ринку проти 8,7% за аналогічний період 2017 р. В абсолютних цифрах поставки зросли з 323 тис. т до 341 тис. т (+5,7%).

Як повідомлялося, за 8 місяців 2018 року баланс ринку ДП збільшився на 11,9% (442,5 тис. т) до 4,15 млн т. Внутрішнє виробництво зросло на 5% (24,6 тис. т) до 515,4 тис. т, імпорт — на 13% (417,9 тис. т) до 3,635 млн т. Частка внутрішнього виробництва в структурі ринку за 8 місяців становила 12,4% проти 13,2% за аналогічний період 2017 року.