У Білому домі заявляють, що дешева нафта вигідна економіці США
Зниження цін на нафту все ще вигідне економіці США.
Офіційний представник Білого дому Джош Ернест навів дані моніторингу нафтових цін, передає РБК з посиланням на Reuters.
Середні ціни на бензин через здешевлення нафти на території більшої частини Сполучених Штатів опустилися нижче $2 за галон, а продажі автомобілів в країні за останні місяці зросли, зазначає агентство.
Раніше про благотворний вплив різкого падіння нафтових цін на економіку США заявив представник Федеральної резервної системи. У грудні минулого року голова Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільям Дадлі говорив, що американські споживачі виграють від дешевшої нафти.
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