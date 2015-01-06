У Білому домі заявляють, що дешева нафта вигідна економіці США

Офіційний представник Білого дому Джош Ернест навів дані моніторингу нафтових цін, передає РБК з посиланням на Reuters.

Середні ціни на бензин через здешевлення нафти на території більшої частини Сполучених Штатів опустилися нижче $2 за галон, а продажі автомобілів в країні за останні місяці зросли, зазначає агентство.

Раніше про благотворний вплив різкого падіння нафтових цін на економіку США заявив представник Федеральної резервної системи. У грудні минулого року голова Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільям Дадлі говорив, що американські споживачі виграють від дешевшої нафти.

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