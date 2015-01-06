Ціни на нафту після вчорашнього обвалу продовжують падати

5 січня нафта марки Brent втратила понад два долари, або близько 5%, зранку 6 січня цей сорт «чорного золота» торгується нижче позначки 53 долари за барель, повідомляє Радіо Свобода.

Барель американської еталонної нафти марки WTI вперше з квітня 2009 року коштує менше 50 доларів.

Аналітики називають причиною цього явища значні надлишкові запаси «чорного золота» на тлі послаблення попиту на цей продукт. Додатковий негативний вплив на ціну нафти справило листопадове рішення Організації країн-експортерів нафти не скорочувати обсяги видобутку сировини.

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