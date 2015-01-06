В Україні встановили ціну закупівлі російської електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила для держкомпанії "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, ціну закупівлі електроенергії від держкомпанії "Укрінтеренерго", що здійснює її імпорт із Росії, в розмірі 850 грн за 1 МВт/ год.

Відповідне рішення закріплено в постанові комісії від 31 грудня 2014 року.

Згідно з документом, ціну закупівлі російської електроенергії встановлено на період із 1 по 31 січня 2015 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна і Російська Федерація підписали два контракти на постачання електроенергії.

Читайте такожУкраїна і Росія уклали два контракти на постачання електроенергії - Міненерго РФЗа даними Міністерства енергетики РФ, укладені угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набуває чинності з 30 грудня 2014 року й передбачає рівномірний графік постачань обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного й безперебійного енергопостачання Криму укладено другу угоду між дочірньою структурою «Інтер РАО» — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і «Укрінтеренерго».

31 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин повідомив, що Україна імпортуватиме електроенергію з РФ по 85 коп. за кВт/год.